Atletica, la Polisportiva Molise spegne 60 candeline

L’atto costitutivo della società venne siglato il 10 gennaio 1961



CAMPOBASSO. Quella di oggi è una giornata storica per la Polisportiva Molise, che spegne la sessantesima candelina! Il 10 gennaio 1961 veniva infatti siglato l'atto costitutivo e nasceva finalmente la Polisportiva Molise, la società di atletica più antica in regione.

“Agli storici fondatori, Antonio Di Tullio, Fernando Barbato, Samuele Spagnuolo, Pasquale D'Alessandro, Renato Rosk, Mario Sabelli, Prospero Musacchio, Italo Napolitano, e naturalmente al mitico Tonino Bussone – si legge in una nota della società - va il ringraziamento di tutti i veri sportivi molisani per aver creduto in un progetto che va oltre il tempo e le singole persone.

Un traguardo importantissimo per una squadra che ha visto alternarsi tra le proprie fila, atleti di livello nazionale e mondiale; e che oggi continua a vivere con la ‘mission’ di tramandare gli stessi valori e la stessa passione per lo sport che animavano i nostri fondatori. Buon compleanno Polisportiva Molise!”.

