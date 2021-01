Il Cus ingaggia giovane portiere Vinicius Diouf

Il calciatore brasiliano era già aggregato ai rossoblù, è a disposizione per la trasferta di Pistoia.

Arriva dal Brasile l’ultimo colpo di mercato del Circolo La Nebbia Cus Molise. Si tratta del portiere classe 2002 Vinicius Diouf Oliveira. Giovane ma con tantissima qualità che ha già mostrato in allenamento, il giocatore sudamericano è stato voluto dal tecnico Marco Sanginario che su di lui punta molto anche in prospettiva. L’innesto di Diouf Oliveira testimonia ancora una volta la volontà della società di investire su giovani promettenti. Il portiere brasiliano che si è aggregato al gruppo da diverse settimane, ed espletate positivamente le pratiche di tesseramento, sarà a disposizione del tecnico per la trasferta di Pistoia in programma sabato prossimo. L’ultimo arrivato in casa Cln Cus Molise è entusiasta della scelta e dell’accoglienza che società, staff tecnico e compagni gli hanno riservato. “Sono felice di essere qui – argomenta Diouf Oliveira – a Campobasso e nel Cln Cus Molise mi sono trovato bene fin dal primo momento. Sono stato accolto benissimo: la società ci è sempre vicina e non ci fa mancare nulla, i compagni mi hanno aiutato tantissimo ad inserirmi in gruppo e mi sono sentito subito uno di loro. Lo staff tecnico è di ottimo livello, ed è per tutte queste componenti che stiamo vivendo il campionato alla grande”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!