Lupi al palo, inatteso ko. Il Notaresco rialza la voce

Esposito calcia due rigori, sul primo ribatte in porta, mentre il secondo si stampa sul montante. Il Cynthialbalonga invece non sbaglia. Dopo un anno e mezzo arriva il ko in casa, mentre il Notaresco vince ed è virtualmente capolista.

di Maurizio Cavaliere

Solo una molisana in campo nella 23esima giornata del torneo di serie D girone F. Con Vastogirardi e Agnonese, che prendono atto dell’impedimento causa Covid delle rispettive avversarie, le attenzioni sono tutte rivolte ai lupi e al confronto a distanza con le due avversarie nella corsa alla Lega Pro: Notaresco e Castelnuovo Vomano, impegnate in esterno rispettivamente con Aprilia e Montegiorgio.

A Selvapiana c’è il Cynthialbalonga che in classifica è quarto, a 11 punti dai rossoblù (e una partita in più): match di cartello, insomma.

Prima frazione buona del Campobasso che sblocca il punteggio con Esposito il cui rigore viene parato da Santilli, ma il fantasista di San Martino in Pensilis è lesto a ribattere in rete.

I rossoblù provano a chiudere i conti, ma a segnare sono i laziali con un gol di D’Agostino su angolo.

Ripresa inizialmente spezzettata da continui falli, poi, sempre su angolo, c’è una mischia, cade Bontà, probabilmente trattenuto. L’arbitro fischia un altro rigore per i lupi. Sul dischetto c’è ancora il giocatore più tecnico del Campobasso: Vittorio Esposito che, tuttavia, è di nuovo impreciso. La palla sbatte sul palo e si allontana, nessuna ribattuta vincente stavolta da parte dei lupi.

Ladu e Bontà costruiscono gioco ma non riescono le imbucate, a parte un bel colpo di tacco di Esposito per il sempre positivo Vanzan che viene chiuso in corner. Buona occasione per Rossetti alla mezz’ora, ma l’attaccante sannita spara fuori. Poi la doccia fredda: errore difensivo dei lupi presi improvvisamente d’infilata, gli ospiti si presentano pericolosamente sulla trequarti con due giocatori che triangolano al cospetto di altrettanti difensori locali. Quando l’azione sembra sfumare per il buon arrocco dei difendenti rossoblù, Dalmazzi non frena la corsa e tocca Van Ransbeeck che ormai non poteva più far male. E’ rigore, il terzo di giornata, ma stavolta la palla finisce in fondo al sacco nonostante la buona intuizione di Raccichini. Il gol è di Cardella che esulta per l’impresa: il Cynthialbalonga è a un passo (10 minuti) dalla vittoria in casa della corazzata Campobasso. E alla fine va proprio così.

I lupi non perdevano in casa dal 20 ottobre 2019, contro il Montegiorgio. Un anno e mezzo di successi, inframezzati da una manciata di pareggi. Peccato, perché dagli altri campi arrivano notizie non buone. Se infatti il Castelnuovo Vomano non va oltre il pari a Montegiorgio, il Notaresco s’impone ad Aprilia, cosicchè i punti di distanza tra lupi e teramani scendono improvvisamente al limite della ‘collisione’: due sole lunghezze, con gli avversari diretti che hanno una partita in meno, quindi sono potenzialmente primi in classifica.

Non c’è tempo per i calcoli, però, la storia ancora tutta da scrivere: le due squadre si affronteranno fra appena quattro giorni in Abruzzo. Sarà la resa dei conti, perché una vittoria da una parte o dall’altra rafforzerebbe le convinzioni psicologiche in attesa dell’ultimo sprint. Se non sarà decisiva, insomma, ci manca poco.

Per i lupi è stato un passo falso inatteso e doloroso e la conferma di un periodo di appannamento sul piano del gioco oltre che su quello dei risultati. Mai coma adesso servirà la coesione di tutte e componenti in gioco: società, staff tecnico e soprattutto ambiente. L’assenza dei tifosi si sente ma si sentono anche le critiche virtuali, spesso eccessive, nei confronti di una squadra che è prima in classifica e sulla quale c’è tutto il peso di un obiettivo che non deve sfuggire. Avanti tutta, nonostante l’intoppo.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!