Coni, Elisabetta Lancellotta entra nel Consiglio Nazionale Elettivo

La Delegata del Coni per la provincia di Isernia parteciperà, in rappresentanza delle Regioni del Sud, alla votazione del Nuovo Presidente nazionale a Milano il 13 maggio.

Continua a ottenere consensi Elisabetta Lancellotta, Delegata del Coni per la provincia di Isernia. Questa mattina, nel Salone d’Onore del Coni, alla presenza del Presidente Giovanni Malagò per l’elezione dei tre rappresentanti fra i Delegati Provinciali nazionali che rappresenteranno l’organo assembleare dell’Ente nel prossimo Consiglio Nazionale Elettivo probabilment a Milano il prossimo 13 maggio.

Sono stati eletti Antonio Micillo per il Nord, Salvatore Sanzò per il Centro e appunto Elisabetta Lancellotta per il Sud. Quest’ultima ha ottenuto 26 preferenze su un totale di 31 voti espressi.

Il Presidente Malagò si è complimentato con la Dirigente sportiva isernina (qui in foto) che poco più di un mese fa è stata rieletta Delegata in Molise, per la provincia di Isernia: per lei è appena partito il secondo quadriennio olimpico consecutivo.

Figlia del compianto Mario Lancellotta, secondo presidente nella storia del Coni regionale, Elisabetta potrà dunque votare per il il prossimo Presidente del Coni nazionale e per la nuova Giunta. A 3 settimane delle elezioni la posizione dell’uscente Malagò sembra essere solidissima per un nuovo mandato.

