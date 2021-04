Molise Cycling Team, tutto pronto per l’11esima edizione del ‘Trofeo della Ventricina’

La neonata società ciclistica molisana si appresta, domenica 25 aprile, a fare bene anche sul circuito abruzzese, dopo la convincente prova del 18 aprile.

CAMPOBASSO/ISERNIA. Domenica 25 Aprile la Molise Cycling Team Asd sarà impegnata sulle strade sterrate di Scerni (CH) per la undicesima edizione del ‘Trofeo della Ventricina’, gara XCO facente parte del Circuito sulle orme dei Sanniti mtb.

La neonata società molisana, dopo la bella prestazione dei suoi due associati Luca Cicerone e Antonio Pensato in quel di Pico (FR) - circuito ‘Terre Ciociare’ di domenica 18 aprile, sarà al via della gara di mtb in terra abruzzese con 9 atleti provenienti da tutta la regione.

La gara si svilupperà tra le single track nel bosco e le carrettiere del paese su un circuito di circa 7 km da ripetere più volte a seconda delle categorie. Saranno ovviamente applicate tutte le misure anti Covid-19, come da disposizioni federali. La Molise Cycling team asd conta attualmente circa 70 associati sparsi su tutta la regione, da Campobasso a Termoli, da Isernia ad Agnone. Oltre al settore agonistico mountain bike e strada, la società annovera tra le sue fila diversi bikers ed e-bikers che, a livello amatoriale, colorano di nero-giallo fluo i nostri tratturi e le nostre strade durante i fine settimana.

Tra le finalità del Presidente Raffaele Fallone e del suo direttivo anche la valorizzazione del territorio regionale attraverso giornate dedicate alla pulizia dei sentieri, come quella di domenica scorsa nel “Parco naturalistico di Monte Vairano” alle porte di Campobasso, e l’organizzazione, appena possibile, di eventi aggregativi alla scoperta dei meravigliosi luoghi incantati che la nostra regione offre.

Per info su iscrizioni ed altro l’email di riferimento è Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure le pagine Facebook ed Instagram.

