Campobasso, torna il Memorial Battistini: al via la macchina organizzativa

L’annuncio ufficiale e l’apertura delle adesioni per la kermesse giunta alla 28esima edizione

CAMPOBASSO. Dopo un anno sabbatico legato, peraltro, anche alla pandemia da Covid-19, la strada provinciale Gildonese è pronta ad accogliere nuovamente gli assi delle ‘birillate’.

Lo slalom ‘Città di Campobasso, memorial Battistini’, appuntamento valido come prova del campionato italiano di specialità e tra le grandi classiche dell’universo dello slalom, sta per tornare. Il 22 (giorno di verifiche tecniche e sportive) e 23 (occasione di gara) maggio il capoluogo di regione molisano tornerà ad animarsi per la ventottesima edizione della kermesse. L’organizzazione è già all’opera ed è stato reso noto anche l’indirizzo dove sarà possibile presentare le domande di iscrizione (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ).

La gara campobassana figura nel calendario tricolore come la seconda dei dieci eventi. Lo start della serie ci sarà domenica nella prova di Rocca Novara di Sicilia. Come tutti gli eventi motoristici in questa fase anche il ‘Battistini’ sarà a porte chiuse e nel pieno rispetto delle normative di contenimento della pandemia da Covid-19.

Quest’anno tutte le prove del tricolore avranno una ribalta televisiva coordinata dall’ufficio di settore dell’Aci Sport e concorreranno ad un montepremi complessivo di 30mila euro.

