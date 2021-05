Sei chilometri di festa, Termoli pronta per il Giro d’Italia

Stamattina presentato il tracciato della tappa che arriva nella città adriatica da Notaresco. L’operazione è costata 100mila euro tra Comune, Regione e sponsor. Il 14 maggio circa 150 paesi collegati. La soddisfazione di Roberti e Cotugno.

Il percorso del Giro a Termoli è di oltre 6 chilometri: dal lungomare Nord Cristoforo Colombo a Via Mario Milano, Corso Umberto, viale Trieste, via Molise con arrivo in Via Martiri della Resistenza all'altezza del Terminal Bus.

Stavolta il Giro ci passa per davvero in Molise. Quando si tratta di una partenza o di un arrivo, la carovana rosa si sposta con tutto il suo fascinoso corredo di rumori, colori e passione. E per tutti - appassionati e semplici curiosi - sarà una grande festa, sempre nel rispetto delle normative Covid in vigore.

Questa mattina la tappa, a palazzo di città, è stata presentata la settima tappa che tra le 16-30 e le 17 di venerdì 14 maggio arriverà a Termoli (da Notaresco dopo 181 chilometri).

Molto soddisfatto il sindaco Francesco Roberti che inseguiva questo piccolo sogno da tempo. “La nostra richiesta è datata 2019, poi è arrivato il Covid, ma ce l’abbiamo fatta. Sarà bello accogliere il Giro nel cuore della città. Tutti potranno partecipare, seguendo l’arrivo dal ciglio delle strade, già dal lungomare Nord. Sarà una grande vetrina internazionale per Termoli. Gli uomini della Protezione Civile e quelli delle Forze dell’Ordine garantiranno lo svolgimento dell’evento nella massima sicurezza.

Poi il sindaco ha parlato dei costi. L’operazione ha richiesto 100mila euro: 20mila sono del Comune, 50mila arrivano dalla Regione e 30mila provengono dagli sponsor.

Con Roberti, presente anche il vice Presidente della Regione Vincenzo Cotugno che ha detto: “Grande opportunità per la regione intera, quasi 150 i Paesi collegati, una platea enorme, potenzialmente un miliardo di persone. Con il Comune di Termoli abbiamo voluto fortemente questa manifestazione che è anche segnale di speranza per il nostro territorio. Giusto venire qui a Termoli, città che può essere il locomotore del turismo molisano così come lo vogliamo” ha concluso Cotugno che, al termine dell’intervento, ha mostrato simbolicamente, con Roberti, una maglietta e un cappellino del 104esimo Giro d’Italia.

