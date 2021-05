Sole e tanta voglia di spettacolo, ecco Termoli prima del Giro d’Italia

A poche ore dall’arrivo della corsa rosa la città si tira a lucido. Dal lungomare Nord allo strappo di via Milano fino al traguardo nei pressi del Terminal tanto 'spazio' per godersi i ‘girini’.

di Maurizio Cavaliere

Cielo limpido, mentre vi scriviamo, e temperatura nella media stagionale, da primavera inoltrata. A poche ore dall’arrivo del Giro d’Italia, Termoli sembra offrire l’ambientazione ideale per vivere una bella giornata di sport, nella speranza che buonsenso e pandemia corrano a braccetto come ciclisti nella pancia del gruppo.

Sarà uno spettacolo assistere all’arrivo dei ‘girini’ sul lungomare Nord dove verosimilmente sfrecceranno intorno ai 60 km orari per occupare le posizioni migliori in vista dell’arrivo in Via dei Martiri della Resistenza. Già, perché dopo la tappa da tregenda di ieri, con pioggia e asperità, oggi è prevista una voltata, a meno che uno o più corridori in gara abbiano altre idee.

La foto che vedete qui sotto mostra l’ultimo strappetto, quello che dalla rotonda del Panfilo porta all’altitudine dello sprint finale. Una piccola salita, a un chilometro e mezzo dal traguardo, per condurre i corridori al tratto totalmente transennato con vista volatona finale.

Quest’anno non ci sarà folla al traguardo. I corridori sono protetti in una bolla che impedisce loro di entrare in contatto con i tifosi subito dopo l’arrivo. Per questo l’atmosfera sarà meno suggestiva e chiassosa del solito. Ma per gli appassinati di ciclismo ci sarà comunque l’opportunità di seguire gli ultimi km di gara, a debita distanza da altri supporter, nel rispetto delle norme anti Covid. Il lungomare sarà verosimilmente il luogo più gettonato per applaudire il passaggio della carovana. La tappa da Notaresco a Termoli sarà seguita da oltre 120 Paesi in tutto il mondo. Ieri, in terra marchigiana, ha vinto per distacco Gino Mader: la maglia rosa è salita sulle spalle di Attila Valter, primo ungherese della storia leader di un Grande Giro.

Dietro di lui Evenepoel e Brunel. Primo italiano in classifica generale Damiano Caruso, settimo, subito dietro l’ottimo abruzzese Giulio Ciccone, autore di una bella prova ieri. Solo 17esimo il grande Vincenzo Nibali, che tuttavia vorrà subito riscattarsi.

Era dal 2011 che Termoli non era attiva protagonista del Giro, quando una tappa prese il via da Rio Vivo. Nel 2017 altra partenza della Corsa rosa dal Molise, toccò però a Montenero di Bisaccia. Dopo un po’ di tempo e il dramma della pandemia, il Molise torna in prima linea. E oggi ci saranno le migliori condizioni per assistere a uno spettacolo interessante, nella speranza che il meteo resti favorevole. Sulle strade termolesi sono attesi anche tanti ragazzi. Oggi le scuole sono rimaste chiuse: quando passa la maglia rosa la lezione viene dalla strada. Arrivo previsto tra le 16.30 e le 17.30.