Il ruggito della tigre: l’isernino Ivano Lancellotta terzo al Mugello, è podio per Isernia Corse

Primo importante successo nel Trofeo italiano amatori, competizione inserita nella prestigiosa Coppa Italia di motociclismo. GUARDA LA FOTOGALLERY

ISERNIA. Comincia subito col botto la prima gara dell’anno 2021 per Isernia Corse, con il pilota isernino Ivano Lancellotta che sale sul podio classificandosi terzo per categoria (settimo assoluto) nel Trofeo italiano amatori, spettacolare competizione multigara inserita nella prestigiosa Coppa Italia di motociclismo.

La gara si è disputata lo scorso weekend presso il Circuito internazionale del Mugello, in Toscana: Lancellotta, sedicesimo in griglia, è stato subito protagonista con una serie di sorpassi che lo hanno portato a giocarsi il podio fino a due giri dalla fine, quando è finito in terza posizione. A rendere particolarmente competitivo il centauro isernino, la nuova fiammante moto Suzuki GSX R 1000, un bolide con il quale si è subito creato grande feeling nonostante fosse solo la seconda volta che Lancellotta avesse avuto la possibilità di salire in sella. Merito anche del supporto tecnico della MF Moto di Marsala, team abilissimo a valorizzare le capacità del pilota rispetto alle specifiche della ruggente due ruote giapponese.

Prossima tappa delle nove previste in calendario (che si concluderà a settembre), il primo weekend di giugno a Vallelunga, in provincia di Roma, con Isernia Corse che punta a fare bene nel corso dell’intero campionato e giocarsi sempre la massima posta in palio: vincere non è una chimera, inutile nascondersi, e Lancellotta ci proverà fino alla fine.

Il presidente Alessio Palazzo, soddisfatto per il podio, ha voluto ringraziare calorosamente alcuni degli sponsor che lo hanno supportato nella delicata fase vissuta dallo sport a ogni livello: in particolare, Infrastrutture srl, Caffè Risorgimento e Michele Mariani Assicurazioni. Si torna a correre dal 5 giugno prossimo.

