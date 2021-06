Assemblea straordinaria Ansmes, rinnovate le cariche regionali

La consigliera nazionale Coni Elisabetta Lancellotta: “Giornata importante per tutti noi”. Falcione eletto presidente.

L’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito sportivo riparte con il rinnovo delle cariche regionali. Nel corso dell’assemblea di sabato scorso sono stati diversi gli interventi che si sono succeduti durante i lavori.



“E’ una giornata molto emozionante per me” ha affermato la Stella d’Oro al Merito Sportivo nonché neo eletta consigliere nazionale del Coni Elisabetta Lancellotta la quale ha ringraziato il Presidente Conforti per la sua presenza in Molise: “una piccola regione ma con tanta voglia di fare. Grazie al nostro lavoro e alla nostra determinazione – ha affermato – siamo riusciti, nonostante le mille difficoltà legate alla pandemia, a mantenere i Comitati delle due province e questo ci fa, oltre che immensamente piacere, anche tanto onore”.

Il neo eletto Presidente regionale Michele Falcione ha, poi, preso la parola ringraziando il suo predecessore: “Se sono qui lo devo a Franco Palladino che anni fa mi propose l’iscrizione. Ne fui onorato e contento perché da oltre trent’anni do il mio contributo alla pallacanestro, sport nel quale da qualche anno abbiamo raggiunto il vertice assoluto al femminile grazie alla Magnolia Campobasso che ha appena concluso la sua prima stagione in A1. Ringrazio per il suo preziosissimo contributo Elisabetta Lancellotta, con la quale il Molise ha per la prima volta un componente nel consiglio nazionale del Coni; Angelo Campofredano di Sport e Salute che ha il potere di trovare sempre una soluzione a tutti; Vittorio Del Cioppo e Gaetano Mascione per i quali desidero fortemente l’ingresso in associazione essendosi spesi nel mondo dello sport da lungo tempo, e tutti i consiglieri uscenti per quanto hanno dato alla causa”.

Il consigliere nazionale Ansmes e Presidente regionale uscente Franco Palladino ha ripercorso le tappe principali della sua reggenza ricordando soprattutto l’ultima in ordine cronologico, la ‘Pasqua dello Sportivo’, il 31 marzo scorso: “Una ricorrenza che vuole ribadire l’importanza spirituale dello Sport nel conservare e preservare la Persona Umana, la Vita e l’armonia di fratelli come figli di Dio”.

