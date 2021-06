Vinchiaturo e il suo ricordo: lo stadio si chiamerà Pietrangelo-Testa

Sabato pomeriggio l’impianto comunale sarà intitolato a due ex calciatori locali, esempio di correttezza e appartenenza.

E’ in programma sabato pomeriggio, alle 16, la cerimonia di intitolazione dello Stadio comunale di Vinchiaturo. Amministrazione e cittadinanza ricorderanno per sempre due importanti figure della comunità vinchiaturese: Dario Pietrangelo e Pasqualino Testa ex calciatori del Vinchiaturo, entrambi esempio di correttezza e lealtà, scomparsi troppo presto.



Al termine della cerimonia, alla presenza delle autorità istituzionali e sportive regionali, si terrà un incontro di calcio della categoria Juniores/Allievi tra Città di Campobasso e Rappresentativa Figc-lnd Molise. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle vigenti normative per il contenimento del Virus Covid-19. L’accesso agli spalti sarà limitato ad un numero ridotto secondo le disposizioni del vigente protocollo governativo.

