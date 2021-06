Pattinaggio, due giovanissime molisane all’Italian Roller Game di Riccione

Sono le cussine Francesca D Cristoforo e Francesca Ramaglia guidata dal tecnico Roberto Simiele.

Hanno raggiunto Riccione le pattinatrici del Cus Molise Francesca Di Cristofaro e Francesca Ramaglia che, accompagnate dal maestro Roberto Simiele, prenderanno parte al trofeo Tiezzi, in occasione degli Italian Roller Game. La manifestazione di pattinaggio corsa su pista piana dedicata alla memoria di uno dei riferimenti del pattinaggio italiano, l’indimenticato Presidente FIHP Bruno Tiezzi, vedrà impegnati tantissimi atleti e tutti di grande qualità che si confronteranno allo stadio dove è stata montata l’apposita pavimentazione. L’edizione 2021 dei Giochi Nazionali ‘Bruno Tiezzi’ riservato alle categorie Giovanissimi ed Esordienti sarà una festa dello sport, che coinvolgerà le promesse del pattinaggio corsa. La manifestazione, iniziata ieri pomeriggio con un percorso di abilità proseguirà anche oggi e domani con altre gare di abilità e si concluderà domenica mattina con l’appuntamento in linea e le premiazioni. Domani sera, sabato 12 luglio, la squadra del Cus Molise, insieme al delegato regionale Fisr Marco Sanginario, sarà ospite della cerimonia di apertura dei giochi. “Sarà per noi un motivo di ulteriore crescita – spiega il maestro Simiele – siamo contenti di poter essere a Riccione e confrontarci in una manifestazione di grande livello. Colgo l’occasione per ringraziare il dottor Marcello Manchisi che con grande disponibilità e professionalità ha effettuato i tamponi, necessari per partecipare alla gara”.

