Gigi Buffon e i ricordi d’infanzia: “Complimenti al Campobasso”

Il portiere, con Zoff, più forte nella storia del calcio italiano omaggia i lupi dopo la promozione in serie C.

I complimenti di tanti sportivi doc sommergono il Campobasso. Tra quelli più speciali c’è un tweet di Gigi Buffon che è tra i calciatori importanti che seguono pure i campionati minori come quello Dilettanti che, nel girone F, ha visto prevalere i lupi. Innamorato della Carrarese (sui suoi guanti è impresso l'acronimo C.U.I.T. vale a Commando Ultrà Indian Trips, il nome di un gruppo di tifosi ultras della squadra toscana di cui è stato anche azionista) e tifoso di un’altra squadra rossoblù, il Genoa, da quando era bambino, Buffon ha l’età gusta per avere un ricordo del Campobasso che dalla serie B scendeva in C1 e poi negli inferi di anni complicati.

Ecco le sue parole: “Ci sono squadre alle quali rimango legato a bei ricordi d’infanzia, @sscampobasso e #Taranto sono tra queste. Complimenti a loro per il ritorno tra i professionisti #SerieC”.

E’ stato un po’ come sfogliare il vecchio album Panini per Buffon. Una sensazione che ieri abbiamo provato in tanti, a Campobasso. Il sogno di alcuni sarebbe vederlo con la casacca rossoblù dei lupi la prossima stagione, visto che Buffon ha appena lasciato la Juve e ha voglia di una nuova sfida, nonostante le 43 primaere. Sognare non fa male a nessuno, nel frattempo i rossoblù incassano i complimenti più graditi. mc

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!