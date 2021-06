Il Brasile fa breccia nel cuore del Cus Molise: prosegue l'avventura di Debetio

Contratto biennale per il calcettista sud-americano: “Sono sicuro che con questa maglia arriveranno ancora tante soddisfazioni”

CAMPOBASSO. Un contratto biennale legherà Jonathan Debetio al Circolo La Nebbia Cus Molise. Un accordo che testimonia la volontà delle parti di proseguire un cammino insieme per togliersi ancora tante soddisfazioni. Debetio ha dimostrato sul campo di essere pedina affidabile e in grado di garantire anche un buon contributo in fase offensiva. Un giocatore che con lavoro, passione e sacrificio è diventato un punto fermo nello scacchiere rossoblù di mister Sanginario.

“Sono felice di poter vestire ancora questa maglia – afferma – il calcettista brasiliano – con questa società, con i compagni e con tutto lo staff tecnico mi trovo benissimo. Sono sicuro che i prossimi due anni saranno di ulteriore crescita. Tutti insieme ci toglieremo delle belle soddisfazioni”.