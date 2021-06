Judo, splendono ancora i Centracchio: Luigi centra l’argento ai Campionati italiani Juniores

Continua l’orgoglio tutto isernino, ma non solo, per questo giovane atleta e la sua famiglia dopo la qualifica alle Olimpiadi di Tokyo della sorella Maria

ISERNIA. Continua il momento d’oro del judo molisano e in particolare della famiglia Centracchio. Dopo la conquista da parte di Maria della qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo, nei giorni scorsi a farsi onore è stato il più piccolo dei fratelli, Luigi, centrando un altro prestigioso risultato in una carriera che, malgrado la giovane età, già è costellata di titoli.

A Velletri, infatti, l’isernino tesserato per il Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato si è piazzato al secondo posto nella categoria -73 kg dei Campionati Italiani Juniores riservati agli atleti under 21, superando, nei primi quattro incontri, i rappresentanti nell’ordine di Puglia, Marche, Lombardia e Trentino, e uscendo, invece, sconfitto, nella finale contro il trentino Giovanni Zaraca.

Dunque, dopo lo stop forzato imposto dalla pandemia, che ha creato non pochi problemi soprattutto nelle piccole realtà come Isernia dove ci possono essere maggiori difficoltà negli allenamenti con atleti di pari livello, è ripresa a pieno ritmo l’attività agonistica anche nel judo con gli atleti di punta che si sono subito fatti trovare pronti nelle gare che contano.

