Il nome di Maria Centracchio nell’aula di Montecitorio: e il papà Bernardo ‘vola’ dall’onorevole Colla

Dopo i complimenti pubblici ricevuti dall’esponente della Lega, il pioniere del judo molisano si reca di persona a Roma per ringraziare dell’attenzione ricevuta in seguito alla storica qualificazione alle Olimpiadi dell'atleta isernina

ISERNIA-ROMA. Bernardo Centracchio è uomo che sa essere riconoscente. Graditissima la sorpresa ricevuta da Jari Colla, deputato e commissario della Lega in Molise, che in chiusura del suo intervento alla Camera dei deputati, due giorni fa, ha voluto fare i complimenti alla figlia Maria, prima atleta molisana della storia a qualificarsi ai Giochi Olimpici con la nazionale donne di judo. Il nome di Maria Centracchio è risuonato all’interno dell’aula di Montecitorio, e il ‘samurai’ isernino non ha perso tempo: 24 ore dopo si è recato a Roma di persona per ringraziare ‘de visu’ chi ha saputo ricordarsi del Molise e dei suoi figli che ne portano in alto i colori.

Il pioniere del judo molisano ha documentato la sua visita capitolina con un post sul proprio profilo Facebook: “Essere tra due personaggi di spessore politico notevole – ha scritto mi inorgoglisce - alla mia destra Jari Colla, esponente della lega in Molise e alla sinistra Felice Mariani (ex judoka e maestro di judo, ndr), anche lui della Lega. Oggi sono stato da loro a Roma per ringraziare di persona l’onorevole Colla per aver citato in Parlamento il brillante risultato ottenuto per la prima volta da una atleta molisana: Maria Centracchio sarà presente alle Olimpiadi di Tokio a fine luglio”.

