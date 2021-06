Centodieci incontri, musica e spettacolo: grande successo per l'Isernia Padel Cup

Quaranta coppie provenienti da ogni angolo del Molise e da fuori regione per la prima edizione dell'evento dedicato allo sport e al divertimento

ISERNIA. Quarante coppie partecipanti provenienti da tutta la regione e dalle province limitrofe. Centodieci incontri in due giorni, musica, spettacolo e tanto divertimento. In sintesi la prima edizione della “Città di Isernia Padel Cup”, una vera e propria novità per la provincia di Isernia, disputatasi presso il Centro Sportivo Sporting Manocchio nello scorso fine settimana e organizzata dallo stesso centro sportivo in collaborazione con la costituenda Asd Isernia Padel.

Lo sport del momento ha trovato dunque terreno fertile anche in provincia di Isernia, a testimonianza dell’alto numero di praticanti che affolla la struttura pentra quotidianamente. Alla fine della due giorni, durante la quale l’organizzazione ha allietato partecipanti e curiosi con le note diffuse da ISnowradio, la radio web della città di Isernia, e con il maxischermo che ha trasmesso anche la gara degli Europei Italia-Galles, a guadagnarsi gli onori della vittoria è stata la coppia Masella-Curioso, proveniente rispettivamente da Venafro e Cassino, ad avere la meglio sul duo vastese De Filippis-Marconato al termine di una finale spettacolare.

Al terzo posto a pari merito le due coppie isernine Maresca-Spognardi e Zullo-Trabassi. Nel girone dei ripescati si è imposta invece la coppia isernina Faralli-Faustini su quella venafrana Pompeo-Ciriello. Al terzo posto un'altra coppia venafrana, Riccio/Riccitiello, al quarto gli isernini Pettorossi/Spognardi.

“È stata una due giorni faticosa e intensa- dice uno degli organizzatori Nino Manocchio – ma che alla fine ci ha riempito d’orgoglio per la grossa partecipazione riscontrata. Abbiamo inteso dare visibilità nelle nostre zone a questo sport che si sta imponendo un po’ ovunque come lo sport del momento e ci siamo riusciti alla grande, coniugando sport e spettacolo con le nostre iniziative collaterali. La nostra intenzione è quello di dare cadenza a questa manifestazione, magari ripetendola già prima dell’autunno per poi darci di nuovo appuntamento all’anno prossimo”.

Protagonista nell’organizzazione del torneo anche l’Asd Padel Isernia, associazione neo costituita formata da un gruppo di appassionati di Padel del posto che molto probabilmente in inverno aprirà al padel isernino anche le porte di un campionato nazionale a squadre. “Stiamo finendo di costituire questa associazione sportiva con lo scopo di far diventare il padel uno sport presente e competitivo nella nostra provincia – dice Antonio Di Franco, uno dei soci della nuova associazione – l’intenzione è quella di creare un polo ufficiale del padel presso lo Sporting Manocchio e partecipare anche al campionato di Padel organizzato dalla Fit. Il torneo è stato un primo passo per la diffusione della disciplina anche presso chi non la conosceva ed il risultato è stato ottimo. Prossimamente vedremo di tramutare in realtà tutti progetti che il nostro gruppo per diffondere ulteriormente questa meravigliosa disciplina sportiva”.

