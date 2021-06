Gesuè ‘risponde’ a Rizzetta: rinnovato accordo con Levigas fino al 2024

Prolungato l’accordo tra il Campobasso Calcio e la società di fornitura di Luce e gas. Il patron: “Orgogliosi di continuare questo percorso, verso i prossimi obiettivi, per vivere nuove emozioni”

di Maurizio Cavaliere

Non guarda indietro il Campobasso. Messa momentaneamente in archivio la frizione con il socio americano, Matt Rizzetta, che ha inviato diversi messaggi alle istituzioni regionali e locali per spiegare il comunicato stampa di alcuni giorni fa, nel quale annuncia la possibilità di lasciare, il presidente dei lupi Mario Gesuè esce pure lui allo scoperto con un comunicato che guarda avanti, precisamente al 2024.

Nell’ottica di una gestione che prevede la presenza in partenariato di aziende leader nel proprio settore, il Campobasso ufficializza il rinnovo del contratto con la Levigas che, dalla prossima stagione e fino al 2024, figurerà come Top Sponsor dei rossoblù. Levigas, del gruppo Augusta Ratio, con un fatturato annuo di 150 milioni di euro, è una realtà italiana che opera nella fornitura di luce&gas su tutto il territorio nazionale, ma che vede nel Molise un’importante area di sviluppo (fa parte di questa strategia l’offerta ‘Vinci Coi Lupi’ dedicata proprio ai tifosi della regione).

Dal 2019 è a fianco dei lupi, spesso citata tra i ringraziamenti del patron Gesué tra i partner di livello che hanno sostenuto il cammino della squadra verso la promozione in serie C. Per ribadire la fiducia nel progetto societario e garantire il proprio sostegno economico per il conseguimento dei futuri obiettivi sportivi, l’azienda, la cui figura di riferimento come sponsor dei lupi è il manager Flavio Augusto Battista, ha deciso di prolungare la sponsorizzazione della squadra fino alla stagione 2023/2024, confermando il rapporto di costante e fattiva collaborazione con la proprietà.

Soddisfatto il patron dei lupi, Gesuè: “Siamo orgogliosi di continuare questo percorso con una delle aziende più importanti del panorama italiano - ha dichiarato il presidente dei lupi a margine dell’accordo - insieme continueremo a fissare i prossimi obiettivi per vivere nuove emozioni”. I prossimi giorni saranno importanti per capire come andrà a finire con la North Sixth Group di Rizzetta il quale, al momento, non ha liquidato le quote, quindi resta a tutti gli effetti socio di minoranza (11 per cento) del club.

