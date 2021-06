Boxe, il giovanissimo Andrea Di Loreto è campione italiano 2021

Allenato dal tecnico Tpi Giuseppe Cantelmo, il 15enne vince nella categoria Junior 55kg

FERMO/ISERNIA. Andrea di Loreto, campione regionale Gymboxe Abruzzo-Molise 2021, ha ottenuto il pass per i campionati italiani Gymboxe nel mese di maggio 2021. dal 25 giugno, al torneo nazionale di Fermo, dopo aver superato quarti di finale e semifinale, il 27 vince in finale, diventando il Campione Italiano 2021 nella categoria Junior 55Kg.

Grandissima Soddisfazione per il tecnico federale Fpi Giuseppe Cantelmo, che lo ha diretto negli allenamenti e in questa avventura nazionale, e per tutta l’associazione sportiva Counterpunch Boxing Club che dopo il periodo difficile affrontato a causa del virus, ottiene il primo risultato nazionale dell’anno.

Intanto si pensa già ai nuovi obiettivi, anche con gli altri pugili della compagine isernina.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!