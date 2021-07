Fondo Molisana, vincono Andrea Lalli e Manuela De Iulis

I due forti ciclisti regionalli si sono imposti nella gara organizzata dalla Trirace Team Termoli. Spettacolo nei passaggi a Larino, Bonefro e Casacalenda. Circa 300 atleti alla partenza.

I molisani Andrea Lalli e Manuela De Iulis hanno vinto oggi la XX edizione della Fondo Molisana, storica corsa ciclistica che attraversa le strade del basso Molise: fra i territori percorsi quelli di Termoli, Larino, Bonefro, Casacalenda e Rotello. Partenza e arrivo al Nucleo industriale, in via Enzo Ferrari.

Grande spettacolo nonostante il caldo intenso, buono il colpo d’occhio soprattutto in coincidenza con gli attraversamenti dei centri abitati di Bonefro, Casacalenda e Larino. Ottima l’organizzazione dell’Associazione Trirace Tem Termoli, guidata dal Presidente Bruno Irace, che ha potuto beneficiare del lavoro di squadra delle Forze dell’Ordine e delle Associazioni di volontariato.

Numerosi gli atleti provenienti da tutta Italia (circa 300 in totale alla partenza) impegnati nelle due categorie in gara. Tra i ‘big’ si sono imposti come detto i ‘nostri’ sempre all’altezza Andrea Lalli da Campochiaro e Manuela De Iulis da Rocchetta al Volturno.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!