I vip che scelgono il Molise: Fabio Quagliarella in vacanza a Termoli

Oltre che al mare l’attaccante della Sampdoria è stato avvistato anche in palestra. Primi selfie per il bomber

TERMOLI. Il Molise che piace ai turisti. Prime presenze ‘vip’ per l’estate 2021, con il bomber della Sampdoria Fabio Quagliarella che ha scelto Termoli, per rilassarsi nelle sue vacanze estive prima di riprendere gli allenamenti, in vista dell’avvio del nuovo campionato di Serie A.

Mare, sole e, come per ogni super professionista come lui, anche allenamenti. Oltre che in spiaggia Quagliarella è stato avvistato infatti anche in palestra, dove non si è sottratto a qualche chiacchiera con i tifosi e ai selfie che ormai hanno sostituito gli autografi.

