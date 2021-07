Emozioni a Termoli, arrivata la staffetta di Alex Zanardi

Passaggio di testimone al castello Svevo. L’atleta molisana Lorena Ziccardi correrà in handbike fino a Larino, insieme con Adamo Peschi. Il progetto cresce nel segno del grande atleta bolognese.



di Maurizio Cavaliere

E’ arrivata in Molise la staffetta Obiettivo3 ideata dal grande Alex Zanardi. Al castello Svevo di Termoli il passaggio di testimone tra Fabio Serraiocco e la molisana Lorena Ziccardi (foto) che, pure lei, ha da qualche tempo abbracciato questo progetto che significa tanto per lo sport paralimpico e il sociale, ancora di più dal terribile incidente occorso allo stesso Zanardi.

Lorena proseguirà il percorso della staffetta, da Termoli a Larino per un totale di 30 chilometri. Con lei per strada anche l’abruzzese Adamo Peschi, entrambi con l’handbike.

Al castello Svevo presenti tutti gli organizzatori di Obiettivo Tricolore, anche la coordinatrice Barbara Manni, cognata di Zanardi. Tra i molisani, la Presidente del Comitato regionale Paralimpico Donatella Perrella, l’Assessora regionale al Sociale Filomena Calenda e l’assessore allo Sport di Termoli, Michele Barile.

Lorena Ziccardi e Adamo Peschi arriveranno questa sera a Larino, verso le 18.30. Poi Obiettivo Tricolore si trasferirà a Campobasso da dove domani un altro molisano, il larinese Antonello Pizzi partirà alla volta di Benevento, sede della tappa successiva.

Arrivo e partenza sono stati emozionanti, soprattutto perché dietro questo progetto, che è in crescita, c’è il sogno di Zanardi che in gran parte si è realizzato. Nato con 5 atleti nel 2017 impegnati nel paraciclismo, Obiettivo 3 oggi conta oltre 100 atleti in diverse discipline: atletica leggera triathlon, tennis in carrozzina, tiro con l’arco. E pure 5 o forse 5 atleti che gareggeranno ai Giochi Paralimpici di Tokyo. Zanardi voleva avviare allo sport e sostenere potenziali atleti disabili, che avevano intenzione di fare esperienze sportive, anche a livello agonistico. Atleti che a volte non avevano i mezzi (preparazione atletica compresa) per poterlo fare. Il grande atleta bolognese è riuscito nell’interno. E oggi i molisani Lorena Ziccardi e Antonello Pizzi sono testimoni attivi di questa grande iniziativa.