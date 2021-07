Sport, ambiente, arte: al via il Festival Acquatica Mainarde nella valle del Volturno

Due i filoni su cui si incentra l’iniziativa ijn programma da oggi fino a domenica 25 luglio: “Il primo sugli sport ed il secondo sull’ambiente e l’arte”

CASTEL SAN VINCENZO. Si è tenuta in mattinata la conferenza di presentazione di Acquatica Mainarde, Festival dell’Acqua e degli sport Acquatici del Molise. L’evento è organizzato dall’associazione sportiva Acquatica Mainarde, che ha coinvolto gli enti istituzionali del circondario e le associazioni più attive sul territorio. Alle ore 10.30, nel Parco Turistico Oasi Mainarde a Castel San Vincenzo, ha avuto luogo la presentazione del programma della tre giorno di eventi ed iniziative legate alle attività sportive/nautiche e turistico culturali. Presenti al tavolo, oltre ai responsabili organizzativi, il Sindaco di Castel San Vincenzo, Marisa Margiotta, il Presidente della Provincia, Alfredo Ricci, l’Assessore al Turismo e alla Cultura della Regione Molise, Vincenzo Cotugno, l’architetto Camillo Ferrara e l’ingegnere Marco Orioni, proprietario del Parco Turistico Oasi delle Mainarde.

“Acquatica Mainarde 2021 – ha dichiarato in proposito l’assessore regionale al turismo e alla cultura Vincenzo Cotugno - rappresenta al meglio quello che la Regione sta mettendo in atto ovvero: creare una rete di associazioni ed enti che valorizzi il territorio attraverso le proprie risorse. Ci troviamo qui a Castel San Vincenzo, che può definirsi paese vetrina fuori dai confini regionali. Il fascino che esercita questo luogo in questa Valle, deve essere volano per la Provincia e per la regione tutta. Lo scenario “acquatico” si predispone in maniera eccellente per accogliere la tipologia del turismo che stiamo cercando ovvero sostenibile e lento”.

“Acquatica Eventi –ha spiegato Gaia Pontarelli - è un’associazione sportiva dilettantistica affiliata PGS. Nasce con lo scopo di valorizzare il territorio attraverso la pratica degli sport acquatici e infatti il lago artificiale di Castel San Vincenzo ha tutte le caratteristiche per ospitare la prima edizione di Acquatica Mainarde Festival dell’acqua e degli sport nautici in Molise. L’idea è valorizzare gli sport di pagaia come la canoa, il sup, il kayak e quelli velici, come i catamarani detti hobiecate e imbarcazioni a vela optimist e il kitesurf e il windsurf. Abbiamo pensato infatti di collaborare con l’oasi Mainarde perché lo riteniamo un punto di riferimento in questa zona”.

Così Donato Giannini: “Ci siamo concentrati principalmente su due filoni per valorizzare l’acqua: il primo sugli sport ed il secondo sull’ambiente e l’arte. Il programma infatti ha una ricca programmazione sportiva e culturale pensata per ogni fascia d’età ed ogni tipologia di gusto. Non resta che invitare tutti questo fine settimana a Castel San Vincenzo sul lago e nel borgo”.