Olimpiadi, Maria Centracchio ancora avanti: la judoka isernina approda ai quarti

Seconda vittoria contro l’ungherese Ozbas, anche stavolta per ippon

TOKYO. Maria Centracchio ancora avanti. Vittoria agli ottavi di judo -63kg contro l’ungherese Ozbas, anche stavolta per ippon, e qualificazione ai quarti dei Giochi Olimpici dove sta facendo appassionare tutti a questo magnifico sport.

Il Molise e l’Italia tutta continuano a tifare a squarciagola per la 26enne isernina, che stamani alle 5.35 ora italiana ha calcato per la prima volta il tatami di un’Olimpiade imponendosi per ippon contro l’avversaria del Madagascar, Damiella Nomenjanahary, per poi bissare il successo alle 6.20 contro la magiara.

