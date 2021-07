Olimpiadi, Maria Centracchio in semifinale

La judoka isernina non molla nulla e si impone al golden score contro l’ostica polacca Ozdoba-Blach: il sogno di una regione continua

TOKYO. Maria Centracchio non si ferma più. Terzo incontro olimpico per la judoka isernina che poco prima delle 7, ora italiana, ha superato l'ostica polacca Ozdoba-Blach, 21esima nel ranking, dopo un match scorbutico, nel quale si è imposta al golden score ottenendo il vantaggio per sanzione dell'avversario.

Maria con questa vittoria è già nella storia, centrando una semifinale olimpica nella categoria -63kg che fa letteralmente impazzire di gioia Isernia, il Molise e l’Italia tutta, che sognano qualcosa di importante nelle arti marziali dopo l’oro - straordinario - di Vito Dell’Aquila nel taekwondo.

Appuntamento alle ore 10 con la supersfida, che vedrà Maria affrontare la slovena Tina Trstenjak, n. 2 del ranking olimpico.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!