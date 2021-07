Amichevole Campobasso – Avellino: mille biglietti in prevendita

Ticket disponibili a partire da oggi. L’annuncio della società molisana. Il match si disputerà il 1° agosto



CAMPOBASSO. La SS Città di Campobasso comunica il via alla prevendita dei biglietti relativi all’amichevole Campobasso – Avellino che si disputerà allo Stadio Nuovo Romagnoli domenica 1° agosto con fischio d’inizio alle 16.30.

Sono mille i posti a disposizione dei soli residenti in Molise. Non sono previsti biglietti ‘ridotti’.

I tagliandi si potranno acquistare a partire da oggi, martedì 27 luglio, dalle ore 17.00 allo store di Corso Vittorio Emanuele II e sul sito: https://www.postoriservato.it/biglietti/acquista-biglietti-campobasso-avellino.html

Di seguito i prezzi dei tagliandi:

Curva Nord: 10 euro

Curva Sud: 10 euro

Tribuna Laterale: 15 euro

Tribuna Centrale: 20 euro

