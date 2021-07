Conto alla rovescia per la 26esima edizione del Rally del Molise

All’insegna della continuità con il 2020 c’è il numero delle prove speciali (tre: Busso, Bosco Macera e Castelpetroso), del totale dei tratti cronometrici previsti (otto), nonché della disposizione delle stesse speciali nel programma.

CAMPOBASSO. Entra sempre più nel vivo la fase di avvicinamento alla ventiseiesima edizione del ‘Rally del Molise’.

Sabato, infatti, sarà dato il via alla fase di iscrizione alla kermesse (valida anche come trofeo ‘Giuseppe Matteo’, oltre che appuntamento di zona della Coppa Aci Sport).

Sulla scorta della bontà della passata edizione, anche per il 2021 l’evento motoristico di punta in campo regionale sarà a carattere ‘misto’ con prove tutte condensate nella giornata di sabato 29 agosto tra ore diurne ed ore notturne.

Per quanti prenderanno parte anche allo shakedown la competizione inizierà già alle 7 del mattino con appuntamenti cronometrati sino alle 10.

Alle 12.50 ci sarà lo start al rally vero e proprio dal service park anche quest’anno situato nell’area sportiva di Selvapiana, svolgendosi la competizione – anche per questo 2021 – a porte chiuse (senza pubblico cioè) in virtù di un preciso protocollo legato al contenimento della pandemia da Covid-19 non mutato.

All’insegna della continuità con il 2020 c’è anche il numero delle prove speciali (tre: Busso, Bosco Macera e Castelpetroso), del totale dei tratti cronometrici previsti (otto), nonché della disposizione delle stesse speciali nel programma.

Sul tracciato ci sono stati già i controlli dell’osservatore della sicurezza per Aci Sport Piercarlo Capolongo con il successivo placet dell’organo federale per la sicurezza. Un ulteriore passo in avanti, insomma, verso la prova che avrà quale direttore di gara, anche quest’anno, l’internazionale Mauro Zambelli.