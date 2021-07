Rally, Trofeo Vulture Melfese: Emanuele a caccia della seconda vittoria

Il sei volte campione italiano di specialità, a bordo della sua Osella PA 9/90, è attualmente secondo nella classifica assoluta del tricolore

CAMPOBOBASSO. Dopo la grande impresa compiuta alla Favale-Castello, Fabio Emanuele insegue la seconda vittoria consecutiva al Trofeo Vulture Melfese, città di Melfi-Rapolla sesta tappa del campionato italiano slalom. Il sei volte campione italiano di specialità, a bordo della sua Osella PA 9/90, è attualmente secondo nella classifica assoluta del tricolore con 58,5 punti e domenica in Basilicata proverà ad avvicinarsi ulteriormente all’attuale leader Emanuele Schillace che ha totalizzato fino ad ora 69 punti. Il driver della Campobasso Corse, con il sigillo in Liguria, prima gara con coefficiente di 1,5, ha rilanciato le sue ambizioni tricolori ma di certo non intende accontentarsi.

I giochi per il titolo sono apertissimi e i conti si faranno alla fine anche in virtù degli scarti che ogni partecipante potrà fare. Ricordiamo, infatti, che su dieci gare disputate vengono prese in considerazione le migliori sette. Emanuele, dall’alto della sua esperienza, sa bene che tutto può succedere e continuerà a dare il massimo per poter ottenere anche in Basilicata il miglior risultato possibile.

Dopo una prima parte di stagione nella quale ha pagato anche dazio alla sfortuna, il molisano intende vivere da assoluto protagonista la seconda metà di campionato provando a togliersi tante soddisfazioni e, perché no, inseguendo una grande rimonta che è certamente nelle sue corde. Al Trofeo Vulture Melfese sono attesi tutti i big della specialità, pronti a darsi battaglia a suon di acceleratore tra le quindici postazioni di rallentamento.

La gara comincerà domenica alle ore 9,30 con la manche di ricognizione dall’abitato di Rapolla a quello di Melfi. A seguire, lungo i 3500 metri del tracciato previsto dagli organizzatori, ci saranno le tre salite ufficiali che decreteranno il vincitore assoluto della manifestazione. La premiazione è in programma alle 16,45. Emanuele è pronto alla sfida.

