Rally del Molise, grandi nomi per la 26esima edizione della gara

CAMPOBASSO. Proseguono senza sosta le iscrizioni alla ventiseiesima edizione del ‘Rally del Molise’ e, per la grande soddisfazione degli organizzatori, si annunciano al via nomi di assoluto rilievo, con equipaggi in grado di dare grande soddisfazioni agli appassionati delle discipline motoristiche.

Un aspetto che – senz’altro – è accolto con grande favore anche dalle tante aziende che, pur in un momento non semplice dal punto di vista economico, hanno voluto accompagnare il viaggio degli organizzatori affiancando il proprio nome all’evento.

Da parte della struttura organizzativa, peraltro, un grande grazie è stato tributato, sin d’ora, anche alle istituzioni che, a vario titolo, stanno concorrendo per il perfetto svolgimento dell’evento tra il disbrigo di aspetti burocratici e di testing nella fase precedente la competizione.

Un sentimento di grande riconoscenza, inoltre, va anche alle forze dell’ordine da sempre impegnate in prima linea negli aspetti di controllo nel corso della kermesse.

