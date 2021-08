Rally del Molise, niente pubblico ma c’è lo streaming

Dalle verifiche tecniche allo shakedown, dalla partenza all’arrivo a tarda notte presso l’area di Selvapiana a Campobasso passando attraverso le otto prove speciali del programma: la manifestazione motoristica sarà visibile online in tutte le sue fasi.

Complice il perdurare della necessità dello svolgimento a porte chiuse della manifestazione motoristica di punta sul territorio (il ventiseiesimo ‘Rally del Molise’), da parte dell’ufficio sport dell’Automobile Club Molise c’è stata la piena conferma della formula vincente della passata edizione.

La pagina Facebook ‘Matti per le corse’, infatti, proporrà anche per il 2021 in esclusiva la diretta streaming integrale dell’evento.

Dalle verifiche tecniche allo shakedown, dalla partenza all’arrivo a tarda notte presso l’area di Selvapiana a Campobasso passando attraverso le otto prove speciali del programma (le tre ‘Busso’, le altrettante ‘Bosco Macera’ e le due ‘Castelpetroso’), gli appassionati avranno la possibilità di non perdere nemmeno un minuto grazie al racconto fatto da questi appassionati a tutto tondo delle discipline motoristiche ormai di casa in Molise in questo 2021 (hanno raccontato tutti gli eventi, nello specifico quelli di slalom, che si sono svolti, a partire dal memorial ‘Battistini’).

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!