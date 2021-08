Volley, Martina Caruso ancora in B2: l’isernina vola in Friuli

Nuova avventura per la forte centrale, che lascia Porto Sant’Elpidio e si trasferisce presso il Blu Team di Pavia di Udine

ISERNIA. Nuova avventura per la pallavolista isernina Martina Caruso. La forte centrale, classe 2002, lascia dopo due anni la Volley Angels Project di Porto Sant’Elpidio (Fermo), portando nel prossimo campionato l’esperienza maturata nelle Marche in altre società. Martina, tra le numerose offerte ricevute, ha scelto di andare a giocare con il Blu Team di Pavia di Udine, nel girone F della B2 femminile.

L’atleta pentra si metterà di nuovo in gioco per sfruttare la crescita tecnica e personale vissuta con la Volley Angels Project, dove ha collaborato anche con lo staff tecnico per il settore giovanile e le sue iniziative.

La Caruso giocherà dunque il suo terzo anno in B2: a riprova del fatto che la sua è una stella destinata a brillare nel panorama del volley femminile italiano.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!