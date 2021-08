Lupi, col Taranto (dopo un anno e mezzo) tornano i tifosi ospiti

La Commissione di vigilanza esaminerà tra il 30 e il 31 agosto i lavori eseguiti nei dintorni dello stadio. Venti anni fa la sfida tra le due squadre rossoblù, decisa da un bolide al volo di Corona. Dalla Puglia salirono in 3500, stavolta potranno essere poche centinaia.

di Maurizio Cavaliere

Vent’anni dopo Campobasso e Taranto torneranno ad affrontarsi in serie C (allora era C2) come si conviene a due squdre molto amate nelle rispettive regioni: cioè con i tifosi a cantare sugli spalti. Era l’11 marzo del 2001 quando a Selvapiana arrivò la squadra allora guidata da Silva, come i lupi lanciata verso la serie superiore. Oltre 15mila sui gradoni dello stadio molisano, circa 3500 provenienti da Taranto: un colpo d’occhio meraviglioso con i colori rossoblù delle due squadre che si alzavano, sospinti dal vento delle bandiere sugli spalti, fondendosi nel cielo limpido di quel bel pomeriggio ‘cambuasciano’. Bello perché, sole a parte, i lupi vinsero 1-0 dopo una partita gagliarda. A decidere (vincendo la sfida nella sfida con il bomber avversario Riganò, poi si sarebbero affrontati pure in serie A) fu Giorgio Corona con un sinistro al volo memorabile che ‘sfondò’ la rete sotto la curva Sud, per la gioia dei molisani e la delusione delle migliaia di sostenitori tarantini che animavano quel giorno l’anello superiore di quella parte dello stadio.

Ebbene, il destino vuole che il ritorno casalingo in serie C e il ritorno dei tifosi ospiti allo stadio siano entrambi di nuovo sotto il segno dei lupi e del Taranto. Già, perché è ormai quasi certo che la sfida in notturna (20.30) di sabato 4 settembre nella seconda di campionato si giocherà con entrambe le tifoserie a rivaleggiare sugli spalti. Manca infatti solo l’ok della Commissione di vigilanza che arriverà a Campobasso tra il 30 e il 31 agosto per verificare che i lavori disposti dal Comune di Campobasso siano stati eseguiti a norma per poter riportare la capienza dello stadio a 7500 posti che, causa Covid saranno dimezzati a 3750. Di questi alcune centinaia (meno di 500 pare, dipenderà da cosa diranno le autorità di sicurezza) potrebbero arrivare da Taranto. Mentre, verosimilmente saranno oltre duemila gli spettatori molisani: gli oltre mille abbonati più i tanti che vorranno godersi una delle ultime serate d’estate al fresco, inneggiando alla squadra della propria città. La speranza di tutti è che questa maledetta pandemia non rovini di nuovo tutto. A Selvapiana i tifosi ospiti mancano dal derby Campobasso-Agnone (4-0) del 1° marzo 2020. E’ passato un anno e mezzo da allora, ma sembra un secolo.

