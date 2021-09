Un mare di sport, quando la disabilità non è un ostacolo

Domani al Circolo della Vela di Termoli al via la prima di tre giornate per praticare vela canoa, nuoto, calcio, danza e beach volley.

Tre giornate in nome dello sport. Comincia domani, venerdì 3 settembre, “Un mare di sport” iniziativa promossa dal Comitato Paralimpico Molise e dall’Associazione nazionale Stelle e Palme al Merito Sportivo.



Al motto di ‘Oltre ogni limite… quando la disabilità non è un ostacolo’ tutti protranno praticare differenti discipine sportive: dalla vela alla canoa, al nuoto, dal calcio, alla danza, al beach volley. Appuntamento a partire dalle 10, fino alle 18, al Circolo della Vela di Termoli.

Nel momento in cui le Paralimpiadi di Tokyo entusiasmano il mondo, il Cip regionale, presieduto da Donatella Perrella, si organizza per consentire a numerosi atleti di dare il meglio singolarmente e nel gioco di squadra, tutto condito da sano divertimento. Un evento per mostrare, ancora un volta, che la disabilità non è un ostacolo, soprattutto quando si parla di sport.

