C’è il Taranto, Parpiglia doppio ex: “Ma il cuore è tutto del lupo”

Ha giocato tanti anni a Campobasso e uno con gli ionici, sempre in B, nella sciagurata stagione 1984/85 che ha ‘rimosso’. “Con l’Avellino ho visto una buona squadra e che bravo quel Liguori”.

di Maurizio Cavaliere

Ha giocato con le casacche rossoblù di Campobasso e Taranto. Ma il cuore batte dalla parte molisana: vuoi mettere l’esperienza decennale con i lupi e l’anno nefasto di Taranto, con il suo ottimo campionato (36 presenze 2 gol) ma gli ionici retrocessi, squalificati (cinque giocatori e tecnico per combine) e poi falliti? Carmelo Parpiglia non ha dubbi in vista della sfida di domani sera: “Certo che tiferò per il Campobasso. Da casa, ma guarderò con piacere la partita nella speranza che i lupi possano replicare la buona prova di Avellino”.

Già, perché quella del ‘Partenio-Lombardi’ è stata secondo lui una prestazione all’altezza di un campionato difficile come la serie C. “Ho visto un bel primo tempo della squadra di Cudini, una buona tenuta difensiva e mi è piaciuto Liguori come individualità. Nella ripresa siamo stati più contratti, ma nel complesso è andata bene”.

L’ex terzino destro degli anni gloriosi del Lupo in serie B ha ‘rimosso’ l’anno di Taranto. Troppa la delusione per quello che alcuni compagni di squadra misero in atto all’insaputa sua e degli altri nell’ultima gara di campionato, contro il Padova. Di quella stagione non ricorda nitidamente neanche i due confronti con il Campobasso: “Pareggiamo 0-0 in casa e perdemmo 1-0 al Romagnoli (in realtà il Taranto vinse 1-0 allo Iacovone e i lupi si rifecero al ritorno, 2-1 ndr)”.

Molto meglio lasciare i delfini nello Ionio e ricollocarsi nel branco dei lupi molisani. Non prima di averci spiegato per quale motivo lasciò il Campobasso in quella stagione (1984/85) per andare a Taranto, neopromosso tra i cadetti: “La società pugliese mi aveva ‘corteggiato’ e inseguito a lungo e la proposta contrattuale era importante, invece a Campobasso forse non sentivo la stessa fiducia (dalla serie A, Ascoli, era arrivato nel suo ruolo Donato Anzivino, ndr)”. Con lui in Puglia c’era anche il mitico Guido Biondi, proveniente dal Cagliari dove si era accasato dopo aver portato i lupi in serie B e giocato in rossoblù la stagione d’esordio tra i cadetti. Certo è che la trasferta in riva allo Ionio durò pochissimo. Il Campobasso, dove Parpiglia era arrivato ragazzino da Brancaleone (Reggio Calabria) su segnalazione del compianto Antonello Toti, se lo riprese subito. E il buon Carmelo sposò la causa dei lupi (e anche la bella molisana Francesca) fino in fondo, fino al luglio del 1987 quando, al San Paolo di Napoli, per mano proprio del Taranto e della Lazio, in un drammatico spareggio a tre, svanì il sogno del Campobasso in serie B.

Un secolo dopo, a livello calcistico è proprio così, Campobasso e Taranto si ritrovano nella serie C unica da neopromosse. “Sì - spiega Parpiglia - è uno scontro fra squadre che hanno vissuto percorsi molto simili. Un buon passato fra gli anni ‘70 e 80’ tra B e C e poi una serie di fallimenti e grosse difficoltà fino alla rinascita di oggi. Stessa strada, stesso spazio riconquistato e, mi pare di capire, stessa volontà di affermarsi”. Due squadre mai state in serie A ma con delle grandi esprienze tra i professionisti, sebbene quelle del Taranto siano molte di più: ben 76.

Come detto, Parpiglia non sarà allo stadio domani sera: “Ma vedrò volentieri qualche partita dal vivo più avanti”. I suoi rapporti con il calcio campobassano restano importanti, sebbene dopo il suo ritiro dall’attività, non ci siano stati motivi validi per un ritorno di fiamma sul piano pratico, a parte il periodo in cui è stato consigliere regionale delegato allo Sport. Chissà che anche lui, come l’altro grande difensore dei lupi Domenico Progna, ottimamente inserito nello staff tecnico delle giovanili, che tanto bene sta facendo, non torni prima o poi a dare il suo contributo alla causa rossoblù che per lui erano, sono e saranno solo i colori del Campobasso.

