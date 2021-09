Torna la Corrisernia: sport, scuola e sociale al centro della manifestazione

Oltre alla gara, previsti anche test gratuiti per il diabete e ingressi per il museo del Paleolitico

ISERNIA. Dopo un anno di attesa e l'edizione 2020 annullata per causa del Covid-19, torna la Corrisernia. Ad annunciarlo la società organizzatrice, la Nuova Atletica Isernia.

La manifestazione si terrà domenica 26 settembre con raduno alle ore 15.30 in Piazza Stazione.

L'edizione di quest'anno della 'Corsa nella Preistoria' vanta la collaborazione degli assessorati allo sport di Regione Molise e Comune di Isernia ma anche della Federazione italiana atletica leggera, del Coni, del Comitato italiano paraolimpico, della Fispes e del Polo museale del Molise. Lo sponsor tecnico della manifestazione, invece, sarà il gruppo Karhu, da sempre attivo nella produzione di scarpe da corsa.

Per l'occasione, gli organizzatori hanno deciso di riproporre il format storico della gara podistica isernina ma con l'aggiunta di una assoluta novità: il nuovo percorso che i corridori dovranno seguire conterrà anche un passaggio all'interno del parco della stazione.

Ma veniamo al programma. Si parte alle ore 16 con due competizioni: la competitiva di 9 km e la non competitiva di 3 km; si prosegue poi alle ore 17.30 con la Corrilascuola, la gara riservata agli istituti scolastici della città che ogni anno coinvolge sempre più studenti, docenti e genitori e che rappresenta una vera e propria festa dello sport; alle 19.30 sarà poi la volta della 'Americana', la corsa ad invito riservata ad atleti assoluti maschili.

Per rendere il tutto ancora più piacevole, gli organizzatori hanno previsto ingressi gratuiti, per bambini ed accompagnatori, presso il Museo nazionale del Paleolitico di Isernia.

Infine, anche quest'anno la Corrisernia sarà caratterizzata da una mission sociale e proprio per questo, in piazza Stazione, sarà presente un gazebo dove si potrà fare il test gratis per il diabete messo a disposizione dal Lions Club di Isernia.

G.V.

