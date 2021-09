Un ‘mare di sport’ per tutti: in 40 in spiaggia ‘oltre ogni limite’

Ottima affluenza alla prima giornata organizzata al CIrcolo della Vela di Termoli dal Comitato Paralimpico regionale e dall'Ansmes.

In 40 hanno preso parte all’entusiasmante manifestazione organizzata da Cip Molise ed Ansmes: ‘Un mare di sport’. L’iniziativa, che si è svolta al circolo della Vela di Termoli, ha dato modo a tanti di cimentarsi, anche per la prima volta, in attività di vela, canoa, nuoto, calcio, danza e beach volley.

Una prima giornata che rientra in un progetti che ne prevede complessivamente tre.

“Si è trattato di un programma particolarmente intenso – ha spiegato il presidente del Cip Molise, Donatella Perrella – Tutto è stato svolto con assistenti e tecnici specializzati. Abbiamo avuto tantissime adesioni e, al fine di garantire la massima sicurezza nella prova dei vari sport, non siamo riusciti a raccoglierle tutte. Tuttavia non mancheranno futuri appuntamenti per far conoscere e praticare le discipline proposte”.

Accanto al Cip, dunque, l’Ansmes. Presenti infatti alla giornata anche il consigliere nazionale dell’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d'Oro al Merito del CONI e del CIP, Franco Palladino, il presidente regionale, Michele Falcione e il vertice provinciale, Giuseppe D’Elia.