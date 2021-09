Termoli, torna il triathlon olimpico: più di 100 atleti da tutta Italia

Un gara complessa, tra nuoto, bici corsa, estesa per oltre 20 chilometri

TERMOLI. Domenica 12 settembre, sul lungomare Nord di Termoli presso il Lido Le Dune, si terrà nella città adriatica il triathlon olimpico ‘Città di Termoli 3° trofeo Avis’.

La partenza della gara è prevista alle ore 14:30. Gli atleti copriranno la distanza di 1500 metri a nuoto su uno specchio d’acqua di 750 mt che percorreranno 2 volte, all’uscita dall'acqua si recheranno in zona cambio dove troveranno già posizionate le bici per effettuare un percorso multilap di 10 km da ripetere 4 volte.

Il percorso bike si svolgerà sul lungomare nord, ex Statale 16, fino al residence Airone e al termine della frazione ciclistica inizierà la corsa di km 10 sulla pista ciclabile del lungomare, percorso multilap da ripetere 4 volte.

Si tratta di un evento sportivo molto importante che richiede un’organizzazione imponente e che prevede la presenza di atleti provenienti da diverse regioni d’Italia. Infatti, al momento, stando a quanto riportato dal Coni Molise, sono oltre 100 i partecipanti.

“L’appuntamento – spiegano ancora dall’organizzazione - si pone anche come valido strumento di promozione del territorio molisano ed in particolare della zona costiera non solo per le location scelte nei vari percorsi ma anche grazie al ‘pacco gara’ e ai ‘pacchi premiazione’ che sono ricchi di prodotti molisani e a KM zero così da dare la possibilità di conoscere il Molise anche attraverso le sue tipicità”.

G.V.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!