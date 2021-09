“Innamorati di questo sport”: nasce l’Asd Isernia Padel

L’Associazione farà base presso il centro sportivo Sporting Manocchio di Carpinone, primo centro sportivo della provincia a dotarsi di una struttura idonea per una disciplina che piace a tutti.

Decine di migliaia di appassionati in tutta Italia. Centinaia solo in provincia di Isernia. Il Padel continua a fare proseliti ovunque, suscitando attenzione e curiosità in tutti gli sportivi e anche in coloro che vorrebbero avvicinarsi ad una nuova attività. E grazie ad un gruppo di appassionati locali è nata anche la prima società sportiva isernina dedicata a questa disciplina, che intende diffondere la cultura del padel in tutte le fasce d’età. L’Asd Isernia Padel farà base presso il centro sportivo Sporting Manocchio di Carpinone, primo centro sportivo in provincia di Isernia a dotarsi di una struttura idonea per il padel. Presidente della nuova associazione sportiva sarà l’ex presidente dell’Aesernia calcio a 5 Antonio Di Franco che ha

voluto gettarsi a capofitto in questa nuova iniziativa: “Crediamo molto nella diffusione di questo sport – dice Di Franco – d’altronde i numeri in tutta Italia parlano chiaro con centinaia di strutture e migliaia di appassionati che si stanno aggiungendo mese per mese a numeri già importanti da qualche anno a questa parte. Il Padel è uno sport che consente di fare attività a tutte le fasce di età e a qualsiasi livello, da quello amatoriale a quello agonistico. Proprio per questa sua poliedricità sta riscuotendo un successo enorme che credo, lo porterà a diventare il secondo sport in Italia per praticanti dopo il calcio, cosi come è già

accaduto in Spagna. Inoltre è uno degli sport più sicuri da disputare in questo momento così partivolare, tant’è che anche nel periodo più duro delle restrizioni era possibile conunque giocarvi. La nostra associazione avrà come obiettivo quello di promuovere lo sport attraverso tornei, iniziative benefiche, scuola padel per adulti e bambini e, per il prossimo anno, anche la partecipazione al campionato regionale Abruzzo/Molise ndi padel della Federazione Italiana Tennis con una squadra agonistica tutta nostra”. L’associazione sportiva Isernia Padel è stata costituita, oltre che dal presidente Antonio Di Franco, dal vicepresidente Nino Manocchio, dal segretario Ettore Pettorossi, dal tesoriere Pierluigi Spognardi e dagli altri membri del direttivo Felice Faralli, Stefano Antonilli, Andrea Spognardi e Luca Maresca: “Il nostro invito a tutti coloro che si sono fatti incuriosire da questa nuova disciplina, che in provincia di Isernia è presente da appena un anno, è quello di venire a provare e di innamorarsi della bellezza di questo sport come è accaduto a tutti noi. L’associazione sarà a disposizione di tutti coloro che vorranno informazioni in merito e su come partecipare alle attività che promuoveremo”.

