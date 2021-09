Memorial Prospero Musacchio, al via la 44esima edizione dell’evento

La manifestazione, organizzata dalla Fidal, è in programma domani, 18 settembre, presso lo stadio Lancellotta di Isernia



ISERNIA. Dopo lo stop forzato dello scorso anno, il Comitato Regionale Fidal Molise torna a organizzare il Memorial “Prospero Musacchio“. La manifestazione, giunta alla 44esima edizione, è in programma sabato 18 settembre presso lo stadio comunale “Mario Lancellotta” di Isernia.

Otto le regioni presenti: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Puglia, Umbria e Molise in occasione del “Meeting nazionale di Atletica Leggera su Pista” riservato alle categorie Cadetti/e (età 14-15 anni) . 0ltre 250 iscritti che testeranno lo stato di forma in vista dell’appuntamento clou per la categoria (cadette/cadetti) ovvero i Campionati Italiani che si svolgeranno a Parma nei giorni 2/3 ottobre.

Grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio del Molise, l’evento sarà dedicato alla valorizzazione del territorio Molisano, a ogni atleta sarà consegnato un opuscolo “Scopri il Molise” con l'obiettivo di illustrare le bellezze del territorio.

Alle otto rappresentative, invece, sarà consegnata una targa con l’immagine della Fontana Fraterna, attrattiva turistica di Isernia.

“Con il Musacchio – afferma il presidente Mucci – si devono creare le condizioni affinché si possa sviluppare il turismo sportivo e supportare tutte le associazioni che operano per la crescita della nostra Regione”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!