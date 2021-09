Al Palaunimol il grande calcio a 5, domani il ‘Città di Campobasso’

Dopo il ‘clinic’ della mattina in programma il quadrangolare con Vis Gubbio, Tombesi Ortona, Cus Molise e i campionissimi del Napoli Futsal.

Sabato interessante domani 18 settembre al Palaunimol con un ‘Clinic’ e lo svolgimento del terzo quadrangolare di calcio a 5 ‘Città di Campobasso’. Due eventi organizzati dal Centro Universitario Sportivo del Molise. Alle 10 in programma il Clinic dal titolo ‘Fase difensiva e fase offensiva nel futsal e nel calcio’ similitudini e differenze. In cattedra l’ex Lupo Marco Maestripieri docente del settore tecnico della Figc, il tecnico molisano di futsal Fausto Scarpitti che lo scorso anno ha guidato l’Acqua e Sapone e il mister del Napoli Futsal, Piero Basile. A moderare i lavori sarà il professor Germano Guerra, direttore del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute ‘Vincenzo Tiberio’ di Campobasso, delegato del rettore allo sport e medico sportivo. All’evento parteciperanno anche gli studenti Unimol che frequentano la facoltà di Scienze del Benessere, corso di Scienze Motorie e che avranno modo di ampliare le loro conoscenze ponendo domande ai relatori. Sarà così orchestrato un dibattito per tutti.

Nel pomeriggio, poi spazio ai campioni sul parquet con il terzo quadrangolare Città di Campobasso. Si parte alle 15 con la sfida tra la Vis Gubbio e la Tombesi Ortona, quintetti impegnati nel torneo di A2. Alle 16 toccherà ai padroni di casa del Circolo La Nebbia Cus Molise sfidare il Napoli Futsal, formazione della massima serie nazionale candidata a disputare un grande torneo. Sarà un test bello da giocare e da vivere per i rossoblù di Marco Sanginario visto e considerato il grande valore tecnico dei partenopei. Turmena, Crema, Fernandinho, Foglia, Fortino, sono solo alcuni dei giocatori di spessore che compongono la rosa azzurra. Per gli amanti della disciplina e non solo sarà una sfida da non perdere.

Alle 17 scenderanno in campo le perdenti dei gironi A e B. Alle 18 la finalissima con al termine le premiazioni che sanciranno la chiusura della manifestazione.

