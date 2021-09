L’Isernia-San Leucio-Roccaravindola ci crede: progetto duraturo, puntiamo a vincere subito

L’incontro in piazza Celestino V con i sostenitori del progetto. GUARDA LA FOTOGALLERY

ISERNIA. Presentato in piazza Celestino V il nuovo corso dell’Isernia calcio. Mercoledì sera l’incontro pubblico con i tifosi, con il presidente Francesco Paolo Traisci che ha parlato di progetto “duraturo” sottolineando come la squadra sia qualcosa che appartiene all’intera città, non solo alla società.

‘Isernia-San Leucio-Roccaravindola’, questo il nome della nuova compagine che punta a vincere il campionato d’Eccellenza molisano e a creare un ciclo. Un connubio, quello tra la società del professore dell’Università del Molise e la storica scuola calcio cittadina, che nasce dalla vocazione sociale che sempre deve avere lo sport.

Si punta ad avere un solido settore giovanile alle spalle che faccia finalmente da fucina di talenti: e non a caso, durante la presentazione, accanto a dirigenti, ai giocatori della prima squadra e ai tecnici, c’erano anche loro, i ‘piccoli’, ovvero le categorie piccoli amici, pulcini, esordienti, giovanissimi e allievi.

Tra il pubblico, invece, oltre agli storici supporter che non mancano mai di far sentire la vicinanza alla squadra biancoceleste, anche il presidente della Figc Molise Piero Di Cristinzi, i tre candidati sindaci e numerosi imprenditori.

Si guarda con attenzione alla prossima gara in casa con il Guglionesi dopo la falsa partenza di Ururi: questione di mentalità e di approccio, ha sottolineato Traisci, perché non bisogna mai pensare di avere già la vittoria in tasca.

