Giornata regionale dello sport 2021, a Isernia la cerimonia di premiazione

L’evento, organizzato dalla presidenza del Consiglio regionale, di scena all’Auditorium Unità d’Italia

ISERNIA. Momenti emozionanti e intensi, quelli vissuti ieri sera, 25 settembre, presso l’Auditorium Unità d’Italia di Isernia, in occasione della Giornata regionale dello sport.

L’ evento, organizzato dalla Presidenza del Consiglio regionale, è stata l’occasione per esprimere l’apprezzamento, la stima e il rispetto delle istituzioni nei confronti di donne e uomini che lavorano con sacrificio, forza di volontà, tenacia, spesso in silenzio, rifuggendo la notorietà. A loro sono andati premi e riconoscimenti. È stata la loro festa.

“Un anno da incorniciare”, come ha sottolineato il presidente Toma nel suo saluto iniziale, che ha segnato la ripartenza dello sport a tutti livelli. “La vittoria degli azzurri agli Europei di calcio; le Olimpiadi Tokyo 2020, che ci hanno regalato uno straordinario bronzo grazie al quale si sono accesi i riflettori del mondo sul Molise; i Giochi paralimpici Tokyo 2020, nel corso dei quali gli atleti italiani sono riusciti a conquistare ben 69 medaglie, posizionandosi al nono posto della classifica mondiale: questo – ancora il governatore - dà l’esatta misura di quanto sia cresciuto lo sport paralimpico in Italia, crescita che ha riguardato anche la nostra regione. E poi la promozione del Campobasso nel calcio professionistico. Senza trascurare - ha concluso - le numerose manifestazioni sportive che si sono svolte in Molise e hanno avuto un ruolo catalizzatore dell’interesse di ampi target, italiani ed esteri, con ricadute positive sull’economia regionale”.

