La grande forza dello sport paralimpico molisano, ecco i magnifici 6

Premiati durante la Giornata regionale del Sport a Isernia. Soddisfatta la Presidente del Cip Donatella Perrella.

Emanuele Di Ielsi per il sitting volley, Lorena Ziccardi per il ciclismo, Pompeo Barbieri per il nuoto, Mauro Piacente per le bocce, Giuseppe Maurizio per il badminton e Maria Giorio per l'atletica. Gli atleti del Cip Molise non sono mancati sul palco dell’Auditorium Unità d’Italia, in occasione della Giornata regionale dello Sport che si è tenuta nello scorso fine settimana. L’iniziativa, più volte rinviata a causa del Covid, questa volta ha regalato grandi emozioni. Supportati dai loro tecnici, i ragazzi del Comitato Italiano Paralimpico sono stati premiati per meriti ed impegno nell’attività sportiva.

“Ho sempre creduto nei nostri atleti – ha commentato la presidente del Cip Molise, Donatella Perrella – La giornata dello Sport ha rappresentato un altro coronamento alla loro tenacia, alla loro passione. Caratteristiche che consentono a questi ragazzi di raggiungere risultati sorprendenti”.

