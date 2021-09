Pugilato, premi per gli atleti cussini. Rivellino: “Punto di partenza”

Teresa Mascione, Fabrizia Mastropaolo, Alessandro D’Andrea e Olexsander Puskas in vetrina alla Giornata dello Sport.

Una serata di gala per la squadra del pugilato del Cus Molise che sabato è stata protagonista della Giornata Regionale dello Sport organizzata dalla Presidenza del Consiglio, che si è svolta a Isernia.

Sul palco dell’auditorium sono saliti gli atleti cussini che nell’anno 2019 hanno fatto grandi cose ai campionati italiani di Fermo. Nelle Marche Teresa Mascione e Fabrizia Mastropaolo hanno portato a casa la medaglia d’argento mentre i pugili Alessandro D’Andrea e Olexsander Puskas si sono messi al collo la medaglia di bronzo. Sul palco, ad accompagnare agli atleti, Marco Astorri anche in rappresentanza del collega Pisapia il Presidente del Cus Maurizio Rivellino che ha espresso così tutta la sua soddisfazione per questo bellissimo riconoscimento. “E’ un premio importante che rende merito ai sacrifici fatti e al lavoro svolto nel tempo – sottolinea il massimo dirigente – siamo felice di poterlo condividere con ragazzi che amano il pugilato e con tecnici preparati. Abbiamo così aggiunto un altro prezioso tassello al nostro già ricco mosaico. Questo deve essere un punto di partenza e non di arrivo per cercare di fare sempre meglio nel corso degli anni a venire”.

