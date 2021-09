Campobasso, tutto pronto per il seminario 'Lo sport abbatte i muri'

Numerosi relatori e interventi presso la sala 'Celestino V' della Curia Vescovile

CAMPOBASSO. ‘Lo sport abbatte i muri’, non solo sportivi ma anche etnici, culturali, sociali e religiosi. Questo il tema del seminario organizzato dal Comitato Regionale Molise dell’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del Coni e del Cip per giovedì 30 settembre 2021 alle ore 16.30 presso la Sala ‘Celestino V’ della Curia Vescovile di via Mazzini, gentilmente concessa dall’Arcivescovo di Campobasso-Bojano Monsignor Giancarlo Bregantini.

Un seminario, dunque, con l'obiettivo di trasmettere alle future generazioni il messaggio di integrazione sportiva, religiosa e culturale alla base del vivere civile e del raggiungimento di importanti traguardi ed obiettivi.

Numerosi ed illustri i relatori. L’apertura sarà affidata al Presidente Regionale ANSMeS Michele Falcione. Seguiranno gli interventi di Dino Angelaccio, presidente di ‘Itria’, di Othmane Azafad, imam della moschea di Campomarino, di Suor Francesca Barbanera, referente di ‘PGS’, di Francesco Palladino, consigliere nazionale ANSMeS, di Michele Ruscitto, consigliere nazionale ‘PGS’, di Michele Falcione, presidente ‘ANSMeS Molise’, di Umberto Piperno, rabbino maggiore di Verona e Vicenza, e di Mario Ialenti, ‘C.E.I. Abruzzo Molise’. Conclusioni affidate a Monsignor Giancarlo Maria Bregantini.

