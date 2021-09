Ghirelli omaggia i lupi, Gesué e Cudini: “Grande gesto, non dimenticheremo”

Il Presidente della Lega Pro scende direttamente in campo per elogiare il fair play del Campobasso nella gara con l’Andria. Siti e giornali nazionali non parlano d’altro, intanto la squadra è ripartita in pullman, stasera pernottamento a Reggio Calabria, domani in Sicilia per affrontare (mercoledì alle 18) il grande Palermo.

di Maurizio Cavaliere

I complimenti stanno arrivando da ogni parte d’Italia. Il Campobasso Calcio occupa le prime pagine dei giornali e siti nazionali. Il gesto che ha permesso alla Fidelis Andria di ritrovare il gol del vantaggio, dopo che Tenkorang aveva pareggiato i conti ‘approfittando’ di un’azione in cui a parte il portiere, gli avversari erano completamente fermi, in attesa della restituzione del pallone, rientra tra gli eisodi ormai frequenti di fair play, che si vedono sui campi di gioco a diversi livelli.

Ne parla Repubblica, titolando “La difficile rete del fair play: palla non restituita, rissa e gol della pace”, così ne parla pure Sky: "Campobasso-Fidelis Andria, gol restituito (dopo la rissa sfiorata)”. Sono tributi al buonsenso mostrato dalla gran parte dei giocatori campobassani.

Ed è di pochi minuti fa la dichiarazione più ‘pesante’ in questo senso. Arriva dal Presidente della Lega Pro, cioè dal massimo dirigente del campionato in cui militano i lupi. Queste le parole di Francesco Ghirelli: "Un gesto di un valore morale eccezionale quello compiuto dalla squadra del Campobasso. Ha restituito palla ai calciatori della Fidelis Andria e ha consentito di segnare una rete e tutto ciò mentre era sotto di un gol.

"La Serie C si conferma il cuore del fair play e dei gesti che innovano nel costume della vita sportiva - ha proseguito Ghirelli. Sento forte il bisogno di dire grazie ai calciatori, ai tecnici, ai dirigenti, al presidente del Campobasso Mario Gesuè. La Serie C vi ringrazia, non dimenticheremo".

Un bel modo per rifarsi, almeno sul piano morale, della prova non esaltante di ieri, una partita che il Campobasso non avrebbe meritato di perdere ma che di fatto ha perso, così come era avvenuto, sempre in casa, contro il Taranto.

Tutto sommato, è andata pure bene perché se il portiere Raccichini, in piena trans agonistica, avesse respinto (ci ha provato) il pallone del ‘gol delle scuse’ (come aveva fatto Dalmazzi 5 minuti prima) oggi in Italia e forse nel mondo si parlerebbe della prima squadra nella storia del calcio a non essere riuscita, per ben due volte, a far segnare volontariamente la formazione avversaria. Il puro caso ha voluto che l’estremo difensore rossoblù sfiorasse solo il pallone. Meno male, viceversa alla probabile sconfitta si sarebbe aggiunta l’onta d un gol fatto senza meriti, mentre gli avversari erano fermi.

Sono state di grande maturità e responsabilità le dichiarazioni di mister Cudini a fine gara. Il tecnico ha spiegato che era ferma intenzione della squadra quella di permettere all’Andria di tornare subito in vantaggio. Parole chiare che vanno nella direzione opposta rispetto a quelle di alcuni tifosi, che non avrebbero invece restituito il gol agli avversari. Ci sono dei commenti orientati in questo senso sui social: come se un probabile pareggio, ottenuto nel modo che tutti abbiamo visto, sarebbe stato meglio di una figuraccia interplanetaria. De gustibus...

Per fortuna quella palla che scottava tanto è stata gestita nel migliore dei modi. E i lupi hanno già l’opportunità di guardare oltre, guardare al Sud della calda Sicilia. Mercoledì pomeriggio, alle 18, i lupi scendono nel mitico catino del ‘Renzo Barbera’. La squadra è partita oggi a mezzogiorno in pullman, direzione Reggio Calabria dove pernotterà. Domani mattina, il viaggio verso Palermo per preparare senza affanni la gara di mercoledì. Rientrerà il giovane Fabriani, che probabilmente partirà dall’inizio. Il Palermo mette paura più per il blasone che per l’attuale rendimento in campionato. Una vittoria, tre pareggi e un ko per un totale di 6 punti, appena uno in più rispetto ai lupi. Poco, visto che gli obiettivi di partenza delle due compagini sono agli antipodi. I rosanero sono reduci dal poco convincente pareggio di ieri, 1-1 a Viterbo, contro il Monterosi Tuscia. Unica buona notizia per i siciliani: il gol di Matteo Brunori, l’attaccante arrivato in prestito dalla Juventus (l’anno scorso all’Entella) che dovrebbe trascinare il Palermo nell’alta classifica ma che finora non aveva ancora segnato.

Forza lupi, allora, sperando che i rossoblù allunghino la striscia molto positiva in trasferta (5 punti in 3 partite), magari replicando l’1-1 (ma non mettiamo limiti alla provvidenza) di 39 anni fa alla vecchia ‘Favorita’, quando la squadra di Pasinato, al primo anno di B, sembrava destinata al ko, ma un gran sinistro di Beppe Donatelli su punizione, riportò il punteggio in parità dopo il gol lampo dei locali, firmato De Stefanis.

