Calcio, al via l’ambizioso progetto dell’Asd Virtus Pozzilli 1967

L’in bocca al lupo alla squadra da parte del presidente Lanni e di mister Fella



POZZILLI. L’Asd Virtus Pozzilli 1967 si prepara a disputare il nuovo campionato di calcio di Prima categoria, dando così il via all’ambizioso progetto sportivo guidato dal presidente Massimiliano Lanni e dal mister Domenico Fella che abbia la sua forza nel radicamento sul territorio.

Un progetto che vede protagonisti giovani atleti di Pozzilli accomunati dalla passione per il calcio e spinti dall’obiettivo – spiegano con voce unanime - “di giocare un campionato dignitoso arrivando, se possibile, sempre più in alto”.

La squadra è formata da calciatori che hanno giocato in categorie superiori a livello regionale, del calibro di Daniele Crispino, Simone Inno, Pietro Leva, Marco Rossi e Federico Fella, ma anche da altrettanto validi atleti uscenti da diverse scuole calcio locali.

Ad oggi l’Asd Virtus Pozzilli 1967 ha giocato due partite di ‘Molise Cup’, portando a casa un meraviglioso 6 a 3 nel match contro il Macchiagodena e rimediando, invece, una sconfitta per 3 a 2 contro il Roccaravindola.

Ma, si sa, dalle sconfitte si esce più forti e combattivi. Ed è proprio questo lo spirito con il quale questi giovani calciatori vogliono affrontare il nuovo campionato, che avrà inizio domenica prossima, 3 ottobre.

Per l’occasione, Lanni e Fella (nella foto, ndr) formulano un grande in bocca al lupo a tutta la squadra, augurando “una strepitosa stagione ricca di successi e sempre all’insegna della passione per il calcio”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!