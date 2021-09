Bontà... loro, si infrange sulla traversa il sogno dei lupi a Palermo

Il capitano calcia sul legno trasversale il rigore del 2-2. Per i rossoblù, sconfitti 3-1, una partita dai mille volti: la rimonta sfiorata ripaga comunque il lungo viaggio di circa 150 fantastici tifosi.

di Maurizio Cavaliere

Sbatte contro la traversa e si fa male il lupo che, a Palermo, in casa di una formazione più quotata e, sulla carta, più forte, sfiora il clamoroso pareggio in rimonta.

Circa centocinquanta tifosi assistono ad una sfida che pareva segnata dopo un primo tempo difficile, chiuso dai rosanero avanti 2-0 e con l’uomo in più.

E’ micidiale il bum bum del Palermo tra il 3’ e il 5’: due gol firmati da Valente e Lancini che indirizzano la partita prima ancora che le due squadre possano capirci qualcosa. Ci capisce meno ovviamente il Campobasso che tuttavia vive una grande fase di gioco a metà frazione, tre azioni che impensieriscono seriamente i locali e dimostrano che il lupo se la può ancora giocare.

La tegola, l’ennesima (se consideriamo l’espulsione di Fabriani in casa col Taranto) e il rigore non limpidissimo di domenica scorsa contro la Fidelis Andria) arriva al 43’: Francesco Giunta si becca il secondo giallo in mezz’ora, sempre in ritardo su Soleri. Campobasso in dieci e sotto di due reti. Pare una sentenza.

Ma nel calcio ci sta pure che una squadra inesperta ma sbarazzina si faccia infilare due volte in avvio per poi riprendersi con vigore quando i giochi sembrano chiusi. E’ intatti una ripresa gagliarda quella giocata dai rossoblù. Un bel gol del solito Mattia Rossetti, abile in slalom e poi chirurgico nel fulminare Pelagotti da dentro l’area, rimette tutto in discussione. Il Palermo è stordito e teme che, in superiorità numerica, possa arrivare la beffa. Quando al 60’ arriva pure l’espulsione casalinga, doppio giallo anche qui, di Moses Odjer, che interviene in modo scomposto su Candellori, è chiaro che il Campobasso debba fare solo una cosa: spingere e ancora spingere. Dopo un paio di sortite palermitane, trascinati dal calore dei propri tifosi, i molisani si rifanno sotto e attaccano a testa bassa per quasi dieci minuti. L’esito del forcing è quello sperato: Tenkorang avanza in area e Lancini lo atterra. Rigore. Squadra, tecnico e tifosi vedono nitidamente il lieto fine di un sogno che tuttavia sfuma nel nulla quando capitan Bontà manda la sfera contro la traversa. Delusione nello spicchio di curva occupato dai supporter rossoblù. Si resta sul 2-1 con i lupi che non hanno neanche il tempo di smaltire il colpo che ne arriva subito un altro: quello del ko. Ripartenza fulminea del Palermo, Valente cerca e trova l'ex Entella (proprietà Juve) Matteo Brunori che si invola verso l'area di rigore e beffa Raccichini.

Manca poco per recuperare di nuovo. Il lupo ci prova ancora, generosamente ma la partita è segnata: 3-1 per il Palermo e secondo ko in tre giorni per il Campobasso. Va così, adesso, ma fra 4 giorni in casa, con la Paganese, c’è subito l’occasione per rifarsi. E’ un torneo lungo e complicato la serie C.

Capitolo a parte per i tifosi. Certo, contano i punti e il ritorno aereo, anche per loro, sarà a mani vuote. Ma vuoi mettere il gusto dolcissimo di un volo infrasettimanale tutti insieme verso la Sicilia e una serata da tifosi veri? Complimenti a loro e arrivederci Palermo: tra un girone sarà un’atra storia.

