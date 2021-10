Lupi pronti a sfidare la Paganese e... l’inesperienza

I rossoblù stanno pagando lo scotto del noviziato, ma il gioco c’è e pure il calore del pubblico. Squadra sempre in partita, tradita da solidità mentale e dettagli. Ladu accelera per il recupero.

di Maurizio Cavaliere

Cinque punti in sei partite non sono granché, ma sono più o meno quelli che alla vigilia del campionato si potevano chiedere a una formazione che ha come unico obiettivo la salvezza diretta. Il Campobasso è tornato da Palermo senza punti e con la rinnovata consapevolezza di potersela giocare con tutti, anche in campi difficili quale è il ‘Renzo Barbera’.

Nelle sette gare ufficiali giocate, coppa Italia compresa, i lupi non sono mai andati sotto costantemente nel gioco e non c’è stata partita in cui il risultato non sia stato in discussione fino all’ultimo minuto. Magra consolazione rispetto ai punti guadagnati, obietterà qualcuno. In parte si può essere d’accordo. Ma da una matricola che ha l’età media più bassa di tutto il girone ci si può realmente aspettare di più? Lottare per il vertice e per la salvezza sono cose assai diverse. Lottare su ogni pallone è l’unica via per uscire indenni dai bassi fondi.

A Palermo si sono visti i soliti errori difensivi e l’altrettanto consueta gestione a corrente alternata della gara, un buon Rossetti in attacco, Vitali in crescendo, e un’ottima reazione ai due cazzotti subiti nei primi cinque minuti. Capitolo a parte le espulsioni che, purtroppo, continuano a condizionare le partite. L’ingenuità è un segno distintivo di questa squadra, così come la scarsa concretizzazione del gioco, sotto forma di palle-gol. Su questi aspetti il tecnico Cudini sta lavorando a fondo per cercare di correggere in corsa difetti che posso costare il risultato in partite che il Campobasso (come è successo finora) non meritava di perdere. E’ accaduto con il Taranto, è successo con la Fidelis Andria e pure a Palermo dove, per come si era messa male a fine primo tempo, e per la successiva reazione, i rossoblù avrebbero probabilmente meritato il pari.

Inutile sottolineare che il supporto del pubblico è quanto mai necessario in questo momento. A giudicare dal seguito della squadra in Sicilia, il Campobasso non corre questo rischio, anzi. Sarà comunque interessante verificare la reazione del popolo rossoblù al doppio ko di fila. Contro la Fidelis Adria, appena cinque giorni fa, si arrivava dall’ottimo doppio turno esterno (4 punti con Monterosi e Juve Stabia). Quel giorno gli spettatori furono 2.500 circa. Guai a perdere l’entusiasmo ora, serve un supporto ulteriore di calore e incitamento. E’ chiaro che alla squadra mancano le geometrie di Ladu, il quale per fortuna sta per riaggregarsi al gruppo. E manca l’esperienza, come dicevamo. I dieci gol subiti in 6 partite certificano per ora anche la necessità di applicare qualche correttivo (di uomini?) nel reparto arretrato. Ma non è poi così importante chi va in campo: servono mentalità, convinzione ed entusiasmo. E serve, anzi servirà per tutto il campionato il calore del pubblico. Non esiste squadre (e tifosi) in lotta per la salvezza che non debba soffrire.

Ieri è partita la vendita dei biglietti per la gara di domenica alle 17.30 contro una Paganese in forma (quarta con 11 punti), ma non imperforabile (ben 8 le reti subite). Questi i punti vendita. Campobasso Store c.so Vittorio Emanuele, Antica Tabaccheria di Tizzano Antonio (piazza Pepe), Agenzie Intralot (via XXV Aprile 25 e via Carducci 4T). A Isernia Risorgimento Caffè (corso Risorgimento 48), a Termoli Tabacchi Di Rado (corso Mario Milano 22A)

Partita anche la vendita online sul sito di Posto Riservato. La società comunica che per l’acquisto dei tagliandi riservati ai tifosi locali non è necessaria la Wolf Card né presso i punti di vendita fisici né online.