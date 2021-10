Triplo Lucas e il Cus under 19 doma l'Alma Salerno nella gara d'esordio

Buon esordio in campionto per la formazione giovanile rossoblù:

CLN CUS MOLISE 5

ALMA SALERNO 2

(primo tempo 1-2)

Reti: Terruya, Consiglio, Palladino pt; Lucas (3), Sabia st.

Cln Cus Molise: Oliveira, Buonocore, Garocchio, Lucas, Palmaro, Palladino, Pasquale, Picciano, Sabia, Santilli, Trematerra. All. Di Stefano.

Alma Salerno: Morel, Consiglio, Amato, Terruya, Marino, De Riggi, Esposito. All. De Riggi.

Arbitro: Capaldi di Isernia. Cronometrista: G. Battista di Campobasso.

Comincia con il piede giusto l’avventura della formazione under 19 del Circolo La Nebbia Cus Molise che all’esordio supera in rimonta l’Alma Salerno. Una prova convincente per i ragazzi di mister Di Stefano che partono con il freno a mano tirato ed escono alla distanza mostrando qualità e sostanza al cospetto dei campani. Dopo qualche minuto di studio ci pensa Picciano per il Cln Cus Molise a rompere il ghiaccio, conclusione parata. La risposta amaranto è in un velenoso diagonale di Marino che si spegne sul fondo. Il match è piacevole, Palladino da buona posizione non trova il bersaglio grosso mentre sull’altro fronte Consiglio chiama al grande intervento Oliveira che risponde presente. E’ il preludio al gol che arriva per il Salerno, con una sassata di Terruya che non lascia scampo all’estremo difensore dei molisani per lo 0-1. Il Cln Cus Molise non ci sta, Lucas si accende lascia sul posto un avversario ma la traversa gli nega la gioia della rete. Gol mangiato, gol subito. E’ Consiglio da posizione impossibile a scaraventare la sfera in fondo al sacco per il raddoppio dell’Alma Salerno. Prima del riposo il Cln Cus Molise riesce ad accorciare le distanze. Azione personale di Lucas che salta il diretto controllore ed offre a Palladino una palla d’oro che il numero sette di casa spinge in rete.

Nella ripresa la prima chance è per l’Alma Salerno con Marino, Oliveira dice no. Il Circolo La Nebbia Cus Molise, rientrato in campo con il giusto piglio giusto, pareggia subito grazie ad una bella conclusione da posizione defilata di Lucas. Serve poi un grandissimo intervento di capitan Vinicius Oliveira che toglie la palla dall’incrocio negando la gioia del gol a Terruya. Cln Cus Molise sul pezzo con Lucas che inventa e Sabia che va a colpire il palo. La gioia del gol è soltanto rimandata perché poco più tardi lo stesso numero cinque va a realizzare la rete del sorpasso per il Cln Cus Molise. Messo il naso avanti, la squadra di casa chiude i conti con una doppietta di Lucas che fissa il punteggio finale. Per il Cln Cus Molise primi tre punti della stagione e domenica è derby in casa della Chaminade.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!